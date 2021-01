Tczew w filmach i serialach. Gdzie na ekranie pojawiło się to pomorskie miasto?

Najnowszym filmem kręconym w Tczewie była komedia gangsterska "Futro z misia", która swoją premierę miała w 2019 roku.

Zaraz premierze "Futra z misia" krytycy i widzowie zmiażdżyli reżyserski debiut Michała Milowicza. Film został laureatem "Węży 2020" w kategoriach: najgorszy polski film ubiegłego roku za „cudowną wycieczkę w filmową przeszłość, gdy żarty były przaśne, a fabuły obciachowe", najgorszą reżyserię, najgorszy scenariusz i najgorszy duet na ekranie.

Tytuł najgorszego film roku, w jakimkolwiek plebiscycie, nie jest powodem do dumy, ale ocena twórczości artystycznej jest zawsze subiektywna. „Futro z misia” nigdy nie mało być filmem wybitnym, ale typowo rozrywkowym. Nie mieliśmy wpływu na dialogi, reżyserię, czy obsadę aktorską, chociaż z pewnością przynajmniej kilka nazwisk wydawało się być gwarancją kina na dobrym poziomie. Dla nas wartością jest to, że w wielu scenach pokazano Tczew i jak się teraz okazuje, być może to właśnie Tczew jest największym atutem tego filmu. Nie jest możliwe w sposób wymierny obliczyć, jak film wpłynął na promocję miasta, bo to, że został słabo oceniony przez krytyków filmowych nie musi się przekładać na zainteresowanie naszym miastem.