Tczew. Policjanci uratowali 33-latka który chciał odebrać sobie życie

W środę 28.12. tuż przed północą, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, odebrał telefon od osoby przebywającej na terenie Niemiec.

Kobieta poinformowała, że jej 33-letni brat, który na co dzień mieszka w Holandii wysłał do niej wiadomość, że chce odebrać sobie życie i nie odbiera od niej telefonu. W tym momencie rozpoczęła się walka z czasem. Siostra mężczyzny wiedziała jedynie, że planował on podróż do Polski i miał odwiedzić kolegę w Tczewie.