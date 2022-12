Tczew. Podwyżka cen biletów na komunikację miejską. Partia Razem: "Skończmy z antyspołecznym działaniem tczewskich władz"

Udział w konferencji wzięli Oskar Ludwiczak – tczewski działacz Partii Razem, Adam Szczepański z Zarządu Okręgu Gdańskiego Partii Razem, Anna Górska z Zarządu Krajowego Partii Razem oraz Iwona Ochocka z Nowej Lewicy. Uczestnicy ogłosili rozpoczęcie zbiórki podpisów pod projektem uchwały, cofającej podwyżkę.

— Nie zgadzamy się z polityką tczewskich władz. Uważamy, że podwyżka cen biletów przyczyni się do spadku liczby pasażerów przez spadek konkurencyjności w stosunku do transportu samochodowego — tłumaczył Oskar Ludwiczak. — Władze miejskie powinny dążyć do zwiększania atrakcyjności transportu zbiorowego, aby uniknąć negatywnych skutków zwiększającej się liczby samochodów. Podwyżka cen biletów ma zupełnie przeciwny skutek. Przygotowaliśmy projekt uchwały, który cofnie szkodliwą podwyżkę — tłumaczył Ludwiczak.