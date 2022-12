Tczew. Bracia zatrzymani z narkotykami. Młodszy odpowie za handel. Co im grozi?

13 grudnia kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, realizując działania mające na celu zapobieganie i zwalczanie narkomanii, zatrzymali 54-latka, który chował w kurtce 210 gramów amfetaminy.

- Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Śledczy ogłosili mu zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu kara do 10 lat więzienia. Następnego dnia funkcjonariusze zatrzymali brata 54-latka, u którego w aucie również znaleźli amfetaminę. Mężczyzna także odpowie za posiadania znacznej ilości narkotyków. Na podstawie zebranych dowodów śledczy przedstawili 40-latkowi zarzut udzielania środków odurzających. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od roku do lat 10 - informuje st. post. Katarzyna Ożóg