Targi Mody 2021 w Klifie. To ukłon w stronę młodego pokolenia projektantów

KONKURS #KLIFFASHIONMASTERS

Swoje kolekcje zaprezentują m.in. Kroi Się, jednoosobowa przetwórnia resztek i rzeczy spisanych na straty, które zyskują nowe życie. Moove to trzy przyjaciółki, które wyznają zasadę, że ubranie ma być przyjemnością dla nas samych, a moda to kwestia inteligencji. Ismena Warszawska tworzy głównie dwie linie „Chic in the city” dla kobiet, które nie chcę wyglądać zmysłowo i pięknie nie tylko na największe wyjścia oraz „Ismena Studio”, czyli kreacje na wielkie wyjścia, limitowane i awangardowe. Noza-Nowa to autorskie projekty, nowatorskie rozwiązania w zdobieniu tkanin i skór, zwariowane projekty, niekoniecznie kurczowo trzymające się trendów.