Targ "Kochające Rośliny" pośród stolików Stacji Food Hall. Zamiast deseru kup nowy kwiatek!

Targ "Kochające Rośliny" w Stacji Food Hall

Galeria Metropolia i Stacja Food Hall przyzwyczaiły nas do wydarzeń tematycznych takich jak giełda winyli, festiwale dedykowane konkretnemu krajowi czy imprezy taneczne. Od czasu do czasu pośród restauracyjnych stolików goszczą tam również targi roślinne, na których można przebierać wśród najrozmaitszych gatunków. Te, które tym razem znajdziemy pośród stolików konceptu restauracyjnego, pochodzą od hodowców z Holandii. W porównaniu do roślin "marketowych" są one w znacznie lepszej kondycji, a ceny jak na tak duże okazy są naprawdę atrakcyjne! Nowego "domownika" można nabyć już od 5 zł.