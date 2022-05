Tani węgiel za 900 zł rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Chętnych jest więcej niż towaru. "To są igrzyska, loteria" - piszą internauci Agnieszka Kamińska

Polska Grupa Górnicza oferuje tani węgiel w sklepie internetowym. Cena ekogroszku to około 900 zł za tonę. Tymczasem w innych składach surowiec tego typu kosztuje 2500 zł. Nawet jeśli doliczymy koszt transportu węgla z południa Polski, to kupno przez internet jest opłacalne. Problem w tym, że chętnych na tani opał jest tak dużo, że zakup węgla w sklepie PGG to jak wygrana na loterii. "To są igrzyska o węgiel, prawdziwa loteria, czy uda się wejść na stronę, czy nie..." - pisze internauta na profilu PGG na Facebooku.