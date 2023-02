Takie szczeniaki w kartonie porzucono w Nowej Wsi Malborskiej (gmina Malbork). Pilnie potrzebne domy tymczasowe i inna pomoc | ZDJĘCIA

8 szczeniaków marzło w kartonie przy drodze

Nie zmienia to oczywiście faktu, że nie jest to cywilizowany sposób traktowania zwierząt w sytuacji, gdy ich nie chcemy.

Dlaczego Reks? Mieszkańcy Malborka i okolic od lat już przyzwyczaili się, że gdy trwoga dla czworonogów, to sięgają po telefon i dzwonią do tego stowarzyszenia. Tylko pamiętajmy, że Reks to po prostu garstka wolontariuszek (a nie żadna instytucja), które mają na głowie już wystarczająco psich i kocich problemów. Ktoś, kto wyrzuca zwierzę, dostarcza im dodatkowej pracy. To oznacza konieczność znalezienia domu, wizyty u lekarza weterynarii, zakupy karmy itd.