Takie są zalety picia herbaty. Nawodnienie organizmu, pomoc w schudnięciu... Co jeszcze? Poznaj właściwości zdrowotne herbaty [04.03.2023]

Czym jest herbata?

Herbata jest napojem , który został wynaleziony około 5000 lat temu w Chinach. Powstaje z dekoracyjnego krzewu o dużych liściach, którego górna część nadaje się do sporządzenia naparu. W zależności od regionu, herbata jest spożywana ze swoistymi zwyczajami i ceremoniami. Najstarszą tradycję, która wiąże się z piciem wspomnianego napoju, mają Korea, Japonia oraz Chiny.

Jakie są rodzaje herbaty?

Najpopularniejsze rodzaje herbat to:

Herbata wspomaga odchudzanie?

Herbata nawadnia organizm

Chociaż mówi się, że herbata wysusza organizm i go odwadnia, nic bardziej mylnego . Napój prawie w całości składa się z wody, śmiało można ją zatem wliczyć w bilans płynów. Mimo iż zawarta w niej kofeina może mieć właściwości moczopędne, cenne mikro i makroelementy, które posiada, stanowią bazę odżywczą dla organizmu.

Takie są zalety picia herbaty

Nawadnianie organizmu i pomoc w schudnięciu to niejedyne zalety picia herbaty. Zerknijcie do galerii i przekonajcie się, co jeszcze można zapisać na tej liście.