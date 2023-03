Takie są wady przejścia na weganizm. Tak reaguje organizm. Niedobór wielu witamin i złe samopoczucie...co jeszcze? Sprawdź 10.03.2023

Co to jest weganizm?

Weganizm to sposób odżywiania się oraz styl życia, który polega na rezygnacji z produktów pochodzenia zwierzęcego we wszystkich aspektach życia. Dieta ta jest restrykcyjna w porównaniu do diety wegetariańskiej. Weganie rezygnują całkowicie z mięsa, ale również z jaj, mleka oraz nabiału. Dieta ta opiera się jedynie na produktach pochodzenia roślinnego.

