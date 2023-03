Takie są emerytury byłych wojskowych w 2023 r. Takie są średnie wyliczenia emerytalne na poszczególnych stopniach. LISTA [18.03.2023 r.]

Tyle wynoszą emerytury wojskowych w 2023 r. Sprawdź stawki na poszczególnych stopniach

Wymagania dotyczące uzyskania emerytury wojskowej są uzależnione od liczby przepracowanych lat służby w Siłach Zbrojnych RP. Aktualnie minimalny wymóg to 20 lat służby wojskowej. Na ogół emerytura wojskowa nie przekracza 75% średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy służby. Jednocześnie może być ona obniżana lub zwiększana w zależności od okoliczności indywidualnego przypadku.

Co istotne, w 2023 roku emerytury wojskowe będą ulegać waloryzacji, co oznacza, że ich wartość będzie dostosowywana do poziomu inflacji. Ponadto, w ciągu ostatnich kilku lat wprowadzono szereg zmian w systemie emerytalnym wojskowych, które mają na celu poprawić jego sprawność i skuteczność w zabezpieczeniu byłych pracowników i żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Ile wynoszą stawki emerytalne wojskowych na poszczególnych stopniach? W galerii poniżej znajdziesz listę uśrednionych świadczeń emerytalnych w 2023 r.