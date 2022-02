Takie mogą być emerytury w 2022 roku. Waloryzacja emrytur może wynieść 6,1-6,2 proc. Mamy konkretne kwoty Agnieszka Kamińska

Najniższa emerytura wynosi obecnie 1 250,88 zł brutto. Czekamy na informację, o ile od marca to świadczenie wzrośnie w wyniku corocznej waloryzacji. Według niedawnych szacunków wiceministra pracy Stanisława Szweda, waloryzacja może wynieść 6,1-6,2 proc. Gdyby te przewidywania się spełniły, to emerytury wzrosną do poziomu około 1 327 zł brutto. Niektórzy eksperci prognozują, że wskaźnik waloryzacji może być wyższy i wynieść 7 proc. Wówczas najniższe świadczenia wzrosłyby do poziomu ok. 1 339 zł brutto.