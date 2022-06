Taki gość odwiedził gminę Darłowo. Piękny łoś ujęty na zdjęciach. Zobaczcie!

NOWE Weekend nad morzem: 33 najciekawsze atrakcje w Zachodniopomorskiem. Niezwykłe miejsca i pomysły na wycieczki blisko Szczecina

Weekend nad morzem to spełnienie marzeń wielu turystów. Zastanawiacie się, co robić nad Bałtykiem, gdy znudzą Wam się plaże i jod? Mamy dla Was 33 propozycje...