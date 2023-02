Taki dodatek otrzymać mogą seniorzy! 4944,79 zł brutto wypłacane co miesiąc do emerytury. Dla kogo to świadczenie? [13.02.2023]

W skali kraju z roku na rok przybywa stulatków, którym ZUS wypłaca świadczenie honorowe. W 2007 roku dodatek otrzymało 1,4 tys. osób, rok później 1,5 tys., a w 2016 r. 2,3 tys. Obecnie jest to blisko 2,7 tys. świadczeń. ZUS szacuje, że w najbliższych latach liczba osób pobierających dodatek wzrośnie i w 2035 r. może to być 10 tys. Gdański oddział ZUS wypłaca 167 świadczeń, a słupski - 27. Jeszcze cztery lata temu dodatkowe pieniądze trafiały w sumie do 137 osób. Aby otrzymać świadczenie, wystarczy ukończyć 100 lat. Przysługuje ono niezależnie od emerytury czy innych dodatków.

Świadczenie dla stulatków jest dodatkową kwotą wypłacaną razem z ich emeryturą. Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku - ZUS sam załatwia wszystkie formalności (wypłaty dla stulatków realizuje też KRUS, zakłady emerytalne MSWiA i MON). Świadczenie przysługuje również osobom, które nie pobierają emerytur z ZUS lub innego organu emerytalnego. W takiej sytuacji wymagane jest złożenie wniosku do ZUS.