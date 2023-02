Taki był Tłusty Czwartek w PRL. Od lat dwudziestych do osiemdziesiątych XX wieku. Tak wygląda święto pączka na archiwalnych ZDJĘCIACH Witold Chrzanowski

Tłusty Czwartek to już wspomnienie. Już chyba wszyscy najedliśmy się pączkami? Dwa, trzy, cztery, a może więcej, bo dzisiaj raczej nie pamięta się o linii. To taka nasza tradycja. A skoro tradycja, to zobaczmy na zdjęciach z Narodowego Archiwum Cyfrowego, jak wyglądał Tłusty Czwartek przed wojną, w niepodległej II Rzeczypospolitej i po wojnie - już w PRL.