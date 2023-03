Taki był przełomowy 2022 rok dla Polek w IT. Prawie połowa z nich dostała awans. Ile zarabiają kobiety w IT?

Polki w IT mają się dobrze. Aż 71 proc. dostało podwyżkę

Portal No Fluff Jobs po raz czwarty przeanalizował sytuację kobiet na rynku IT. W raporcie pt. "Kobiety w IT 2023" wzięto pod uwagę zarobki, specjalizacje oraz umiejętności kobiet w sektorze technologicznym w Polsce, ale także z Ukrainy, Węgier, Czech i Holandii. Prawie połowa z nich awansowała w 2022 roku (40 proc.). Niezadowolone często jednak zmieniają pracę - tak było w przypadku aż 42 proc. badanych.

Przygoda z IT dla większości Polek, które pracują lub dopiero poszukują pracy, zaczęła się od przebranżowienia, na co wskazało 42,8 proc. ankietowanych. Co ciekawe, wśród matek ten wskaźnik jest jeszcze wyższy i sięga 52 proc.

Natomiast 22,6 proc. kobiet w IT przybyło do branży w związku ze studiami kierunkowymi. Zdecydowana większość z nich, bo aż 76 proc., przebranżowiła się do IT w wyniku samodzielnej nauki.