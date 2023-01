Tak żyło się na Żuławach ponad 70 lat temu. Pola były zalane, a plony niszczyła plaga myszy. Tak dziennikarze widzieli powiat dekady temu Anna Szade

Jak żyło się na Żuławach ponad 70 lat temu? Znamy to z opisów reporterów "Dziennika Bałtyckiego" z tamtego okresu. Po zakończeniu drugiej wojny światowej cała kraina stała w wodzie. Ale to nie jedyna plaga, bo później osadnicy zmagali się z myszami, które wyjadały zboże. Systematyczna praca dała plony. Z czasem był to prawdziwy spichlerz, a tutejsi rolnicy stali się bohaterami niczym mistrzowie sportowi. Chętnie fotografował się z nimi Edward Gierek, reprezentant szczytów ogólnopolskiej władzy.