Tak zmieniła się Jola Rutowicz z "Big Brothera". Po ciemnych włosach i długich tipsach nie ma śladu. Niewiarygodne, jak teraz wygląda

Po latach celebrytka, w rozmowie z serwisem kobieta.gazeta.pl nawiązała do swoich początków w show-biznesie. Zdradziła, że jej wygląd w "Big Brotherze" był jedynie kreacją wymyśloną na potrzeby zaistnienia. Dodała, że emocje i zachowania były jednak autentyczne.

Taki właśnie był koncept. Brawo to me. To, co zostało nieodkryte, jest najcenniejsze. [...] 15 lat temu miałam ochotę na tipsy, lateks, róż, brokat, błyszczyki, przytulanie jednorożca. Teraz jednak przytulam przystojnego businessmana i piję szampana na jachcie. I wcale tu nie chodzi o to, że się zmieniłam. Ja od początku byłam po prostu inna - komentowała gwiazda "Big Brothera".