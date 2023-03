Tak zmieniła się Dorota Szelągowska. Projektantka wnętrz przez lata przeszła sporą metamorfozę. Zobaczcie ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Dorota Szelągowska polska prezenterka telewizyjna

Konto Dorot Szelągowskiej na Instagramie

Dorota Szelągowska - metamorfoza

Dorota Szelągowska w show-biznesie gości już wiele lat. Zaczynała jako młoda dziewczyna, która z czasem została znaną prezenterką telewizyjna oraz otrzymała swój własny program "Totalne remonty Szelągowskiej", który cieszy się sporą popularnością. Dowodem na to może być fakt, że są nagrywane kolejne sezony. Prezenterka telewizyjna od momentu debiutu przeszła sporą metamorfozę. Archiwalne zdjęcia są na to najlepszym przykładem. Zajrzyjcie do naszej galerii i sprawdźcie sami.