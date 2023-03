Tak zmienił się Rafał Brzozowski, który w wywiadzie nawiązał do swojego rozstania. Zobaczcie galerię zdjęć

Rafał Brzozowski przez wiele lat był związany z Anną Tarnowską. Para była zaręczona i planowała ślub. Nie doszło jednak do niego. Narzeczeni rozstali się w kwietniu 2021 r.

Gwiazdor TVP w najnowszym wywiadzie muzyk nawiązał do poprzedniego związku i podkreślił, że "zamyka stary rozdział".

Obecnie zamykam stary rozdział. [...] Jednocześnie otwieram się na coś nowego i myślę, że już niebawem spotka mnie coś dobrego, również w kwestiach uczuciowych. I to jest to, czego muszę się trzymać .

Gwiazdor TVP dodał też, że nie chce popełniać błędów z przeszłości.

Potrafimy zająć się robieniem kariery, zarabianiem pieniędzy i wszystkim dookoła, a nie zauważamy, że psuje się to, co ważne pomiędzy bliskimi sobie ludźmi. [...] Łudzimy się, że jeszcze jesteśmy razem, że to jeszcze można poskładać i nagle okazuje się, że wszystko już stracone. Mimo to tkwimy w tej relacji i ani jedno, ani drugie nie chce odejść — dodał.