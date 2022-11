Tak zmienił się Park Kaszubski w Wejherowie po rewitalizacji. Kiedy otwarcie? Zdjęcia Tomasz Smuga

Rewitalizacja Parku Kaszubskiego między ulicami Strzelecką a Sobieskiego w Wejherowie weszła na ostatnią prostą. Trwa ustawianie tzw. małej architektury. Ma to potrwać do końca 2022 roku. Z nowych atrakcji parku mieszkańcy mają korzystać od początku 2023 roku. Póki co, my zapraszamy na wirtualny spacer. W naszej galerii publikujemy zdjęcia, jak obecnie prezentują się "zielone płuca" w tej części miasta.