Tak zmieniali się gdańszczanie! Mieszkańcy Gdańska i nie tylko na zdjęciach sprzed lat Artur Kopecki

Gdańsk to przede wszystkim ludzie! Zajrzeliśmy do naszego fotograficznego archiwum w poszukiwaniu archiwalnych zdjęć mieszkańców Gdańska. Zobaczcie, jak na zdjęciach z ostatnich dwóch dekad wyglądaliśmy. Co wtedy robiliśmy, o czym myśleliliśmy? Co nas martwiło albo cieszyło? Te zdjęcia kryją w sobie rozmaite historie! Niestety, niektórych z nich nie ma już wśród nas... Tak dwie dekady temu wyglądali gdańszczanie! Autorami zdjęć są fotoreporterzy współpracujący z "Dziennikiem Bałtyckim".