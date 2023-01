Tak wzrosną emerytury w 2023 r. Waloryzacja będzie rekordowo wysoka, świadczenia mogą wzrosnąć o 14,8 proc.

To, o ile dokładnie wzrosną emerytury, ostatecznie zostanie ogłoszone przez szefową resortu rodziny i polityki społecznej w lutym. Rząd w ubiegłym roku prognozował, że wskaźnik waloryzacji może wynieść 113,8 proc. A to by znaczyło, że najniższa emerytura od marca 2023 r. pójdzie w górę o 13,8 proc. i wyniesie 1523 zł brutto. Ale z tego względu, że ubiegłoroczna inflacja osiągnęła wyższą wartość niż wcześniej szacowano, podwyżka emerytur będzie wyższa i może wynieść 14,8 proc.

- Waloryzacja rent i emerytur będzie rekordowo wysoka. Z ostatniego odczytu średniorocznej inflacji za rok 2022 wynika, że jeśli chodzi o procentową waloryzację, będzie ona bliska 15 proc., bo wychodzi na to, że to będzie 14,8 proc. Brakuje nam jeszcze jednego wskaźnika - wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Wtedy będziemy wiedzieli już dokładnie, jaka będzie waloryzacja– mówiła podczas konferencji prasowej Marlena Maląg, szefowa MRiPS. - W tym roku przyjęliśmy waloryzację kwotowo-procentową, czyli na pewno emeryci i renciści przy całkowitej niezdolności do pracy będą mieli zwaloryzowane świadczenia o co najmniej 250 zł - dodała minister Marlena Maląg.