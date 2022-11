Tak wyglądał grób Anny Przybylskiej 1 listopada, we Wszystkich Świętych. Mama aktorki Krystyna Przybylska pokazała zdjęcie

Niedawno Anna Przybylska wróciła na ekrany kin. Tym razem we wspomnieniach rodziny, a także przyjaciół i znajomych. Tak powstał poruszający film dokumentalny "Ania", który stworzyli Michał Bandurski i Krystian Kuczkowski. Chociaż, jak podkreśliła mama aktorki, Krystyna Przybylska, produkcja jest dedykowana przede wszystkim jej wnukom, każdy, kto ją zobaczy, powinien wyciągnąć cenną lekcję.

— Film jest dedykowany przede wszystkim dla moich wnuków oraz rodziny, ale także dla państwa, żebyście zobaczyli i zrozumieli, jak ważne jest życie. Wszyscy byliśmy jedną, wielką rodziną. [...] To bardzo ważny dokument, że życie jest kruche, ucieka. Nigdy nie znamy ani dnia, ani godziny. Dedykuję to państwu, żebyście to przemyśleli. Naprawdę kochajcie się, szanujcie, ale przede wszystkim — dużo ze sobą rozmawiajcie, bo to jest bardzo istotne — komentowała Krystyna Przybylska, mama Ani Przybylskiej, podczas 47. Festiwalu Filmowego w Gdyni.