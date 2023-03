Tak wygląda renowacja pod nadzorem konserwatora zabytków. Czwarta wiosna remontu gdańskiego dworca. Kiedy finał?

Remont Dworca Głównego w Gdańsku

Dworzec w Gdańsku, wznoszony od 1894 roku do końca XIX wieku, został otwarty 30 października 1900 roku. Kolej do Gdańska dotarła niemal pół wieku wcześniej, 19 lipca 1852 z Tczewa jako ślepo kończące się odgałęzienie Kolei Wschodniej z Berlina do Królewca.

Wtedy dworzec mieścił się przy ulicy Toruńskiej. Gdy tczewską linię w 1870 przedłużono do Słupska i dalej - do Szczecina, tory poprowadzono zasypaną fosą miejską. Nim powstał docelowy dworzec, rolę głównej stacji w mieście pełniło tymczasowe rozwiązanie przy Bramie Wyżynnej.