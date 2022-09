Tak wygląda jacht Kulczyka, który został wystawiony na sprzedaż! Cena jachtu Phoenix 2, który odziedziczył Sebastian Kulczyk, oszałamia! Rafał Paługa

Ten jacht należy do najbardziej ekskluzywnych na świecie. Należał wcześniej do Jana Kluczyka, jednego z najbogatszych Polaków. Po jego śmierci odziedziczył go syn miliardera - Sebastian, który wystawił go na sprzedaż za 129 mln euro! Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda jednostka, która tyle kosztuje.