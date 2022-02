Tak wygląda jacht Jana Kulczyka, który można wynająć za jedyne milion dolarów. Zobacz, jaki luksus można mieć za tę kwotę

Jacht Phoenix 2 ma 90 metrów długości i 14 m szerokości, został zaprojektowany i zbudowany w niemieckiej stoczni w 2010 roku tylko i wyłącznie dla Jana Kulczyka. Podobno miliarder podarował go... sam sobie na 60. urodziny. Po jego śmierci w 2015 roku odziedziczył łódź jego syn Sebastian, który zdecydował się na opcję najmu.

W tej chwili na stronie agenta yachtcharterfleet.com można wynająć jacht za milion dolarów za tydzień użytkowania.

Na jego pokładzie może przebywać 12 gości korzystających z 6 luksusowych kajut. Na pokładzie jest też basen, spa, jacuzzi, sala kinowa, skutery wodne oraz lądowisko dla helikopterów.

Pretty photo by @nickycanepa of the #yacht #Phoenix II in #Gibraltar



She was built by #Lurssen for Polish #billionaire Jan Kulczyk



He died in 2015, but the yacht is still used by his family

https://t.co/8LcuhpvrZN pic.twitter.com/AfxpK9H6gK

— SuperYachtFan (@Superyachtfan) August 15, 2020