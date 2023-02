Tak wygląda Gdynia z perspektywy Sea Towers! Zachwycające widoki rozpościerają się ze szczytu jednego z najwyższych budynków w Polsce

Sea Towers to wizytówka Gdyni?

W lutym 2009 roku oficjalnie zakończono budowę Sea Towers. W chwili oddania do użytku gdyńskie "dwie wieże" były najwyższym budynkiem mieszkalnym w Polsce. Inwestycja powstała zaledwie 12 metrów od współczesnej linii brzegowej: jeszcze przed 80 laty miejsce to należało do morza.

Obecne ukształtowanie jest wynikiem prac prowadzonych przy budowie portu w latach 20. i 30. minionego wieku. Bliskość wody sprawiła, że był to teren wyjątkowo wymagający, który musiał być odpowiednio przygotowany, by utrzymać budynek ważący ponad 140 tys. ton. Skalę projektu obrazują kolejne liczby - do wybudowania 56 tys. m kw. powierzchni, deweloper użył 42,4 tys. m kw. betonu i aż 4,3 tys. ton stali.