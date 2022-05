Tak wygląda arkusz egzaminacyjny z matury 2022. Jak zakodować maturę, jak zaznaczać odpowiedzi, do czego służy brudnopis na maturze?

Matura 2022. Kiedy odbędą się matury na poziomie podstawowym? Dokładne daty, terminy, godziny CKE, OKE

Pierwsza matura to test z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dokładne daty i terminy matur podstawowych 2022:

Matura co roku odbywa się w maju. Ostatnią szansę na powtórki uczniowie będą mieli w długi weekend majowy - egzamin dojrzałości odbędzie tuż po tej przerwie.

Matura 2022. Stres egzaminacyjny. Jak sobie z nim poradzić?

Aby zminimalizować prawdopodobieństwo pojawienia się stresu przed maturą, dowiedzcie się o niej jak najwięcej. Im większa będzie wasza wiedza o procedurach maturalnych i przebiegu wydarzeń w tych dniach, tym mniej rzeczy będzie w stanie was zaskoczyć i zestresować.

