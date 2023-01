Tak w Pszczółkach mieszkańcy i strażacy powitali nowy wóz strażacki OSP |ZDJĘCIA Maja Czech

Hucznie i z pompą powitano nowy wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pszczółkach. Mieszkańcy, strażacy, zaproszeni goście i okoliczne ochotnicze straże pożarne przybyły licznie w sobotę wieczorem (14.01.2023 r.) do Pszczółek, by razem świętować to ważne dla strażaków wydarzenie.