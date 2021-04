Tak Trójmiasto wyglada w memach! Śmieszne obrazki o Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Beka z Trójmiasta! Gdańsk, Gdynia i Sopot z przymrużeniem oka

Komunikacja miejska,, Janusze Plaży, dziki w Gdyni, Lechia Gdańsk, Arka Gdynia, dzielnice Gdańska - co jeszcze jest tłem do memów o Trójmieście? W internecie można ich znaleźć całe mnóstwo, a Internauci mają to do siebie, że jak nikt inny potrafią opisywać rzeczywistość ostrymi jak brzytwa ironią i sarkazmem.