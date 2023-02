Tak tegoroczni maturzyści bytowskiego ekonomika bawili się na studniówce. Co działo się 11.02.2023 r.? | ZDJĘCIA, WIDEO

- Nauka w naszej szkole nie należy do łatwych. Egzaminy zawodowe, praktyki, nauka od ósmej do piętnastej - codziennie. Kto tego nie przeżył, nie zrozumie ile wysiłku musieliście włożyć, aby stać dzisiaj w tym miejscu. To jest wasz wielki sukces i chcę wam bardzo pogratulować. Kochani, patrząc na was, patrząc na pokolenie „Z” - bo tak was nazywają - pokolenie, które dorasta w cyberprzestrzeni, można by sądzić, że nie po drodze wam z tradycją. Jednakże patrząc na was, jak tańczycie poloneza, polski taniec narodowy, którego początki sięgają końca XVI wieku, łezka w oku się zakręciła myślę, że wszystkim. Obserwowałam was przez cztery lata nauki w szkole. Wśród was są moje uczennice i wszyscy dobrze wiemy, że to - jacy jesteście - zawdzięczacie również waszym wychowawcom. Drodzy państwo, to nie jest łatwa praca, ta praca wymaga poświęceń i za to poświęcenie, i codzienną pracę, serdecznie dziękuję – mówiła Agnieszka Turzyńska, ogłaszając że studniówkę czas zacząć.