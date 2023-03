Tak mieszka Marcelina Zawadzka. Na Instagramie pokazuje stylowe wnętrza. Sprawdźcie, jakie gniazdko sobie uwiła | Zobacz ZDJĘCIA

Marcelina Zawadzka jest jedną z popularniejszych gwiazd Polsatu. Na antenie wspomnianej stacji prowadzi "Farmę". Poza tym prężnie działa w mediach społecznościowych. Prowadzi konto na Instagramie, które śledzi ponad 640 tysięcy internautów.

Prezenterka nie tylko spełnia się zawodowo, ale także odnalazła szczęście w życiu prywatnym. Jest w związku z Maxem Gloecknerem, z którym stworzyła zgrany duet. Nie wyklucza, że w przyszłości razem z nim przeprowadzi się do Trójmiasta lub Malborka, skąd pochodzi gwiazda Polsatu.

- To, co jest fajne to to, że Maxa ciągnie do Gdańska, do Trójmiasta i do Malborka. Lubi tam być. To też jest alternatywa. Moi rodzice się z tego cieszą, że nie jest to osoba, która mnie wyrywa i naciska na mieszkanie w Warszawie, tylko myśli o mieszkaniu w tamtych rejonach. Prapradziadek Maxa też był z Gdańska i tam mieszkał. Coś go ciągnie do Trójmiasta, więc może w przyszłości może tam zamieszkamy - komentowała Marcelina Zawadzka w rozmowie z Pomponikiem.