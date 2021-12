Tak kiedyś wyglądała zima na Pomorzu! Dużo śniegu, lodowisko przed Halą Olivia i... kolejki przedświąteczne. Archiwalne zdjęcia Red

Kiedyś to były zimy! Zapewne zwłaszcza młodsze pokolenie słyszało to nieraz od tych nieco starszych. I coś w tym jest. Zaspy do pasa, ośnieżone drzewa i białe drogi to coraz rzadszy widok. Jak niegdyś wyglądały zimy na Pomorzu? Zobaczcie na naszych zdjęciach! Nie zabraknie śniegu, zimowych sportów i... kolejek. Zajrzyjcie do naszej galerii!