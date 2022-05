Tak będzie wyglądać matura 2022. Zasady na sali egzaminacyjnej. Co jest zabronione? Czego nie można robić na maturze 2022??

Matura 2022. Przygotowania do matury. Jak się uczyć do matury 2022? Zasady CKE, OKE

Najważniejsze przygotowania, jakie musicie poczynić, to te w waszej głowie. Pozytywne nastawienie jest kluczem do sukcesu. Pamiętajcie o waszych motywacjach i celach, które pozwoli wam osiągnąć dobrze napisana matura.

Niestety nawet najlepiej przygotowany uczeń może w wyniku stresu utracić znaczną część swojej wiedzy.

Więcej o przygotowaniach do egzaminu maturalnego pisaliśmy tutaj: