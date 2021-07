Tadeusz Majchrowicz: Solidarność nie ma powodu, by rozmawiać z Donaldem Tuskiem

Zna pan Donalda Tuska? „S” musiała prowadzić rozmowy z rządem, którego był premierem.

Składaliśmy projekty różnego rodzaju ustaw, które z miejsca trafiały do kosza. Donald Tusk nazwał w Sejmie szefa NSZZ Solidarność pętakiem, gdy naciskaliśmy, by społeczeństwo w referendum wypowiedziało się w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Do polskiej polityki wrócił człowiek, który jednego dnia mówił, że nie takiego projektu wprowadzał nie będzie, a następnego dnia już to się stało. Uważam go za kłamcę.

Ale Tusk przeprosił za podwyższenie wieku emerytalnego w swoim wystąpieniu, gdy ogłaszał powrót do polityki.

Ale co to były za przeprosiny? Nie rozumiem też, po co przepraszał. Rzecz się stała, wiek emerytalny został podwyższony. Koszty tego były ogromne. Donald Tusk jest dla mnie postacią bezbarwną.

Bez względu na respekt lub jego brak dla Donalda Tuska jest to znacząca postać obecnej opozycji w polskiej polityce. Czy Solidarność będzie z nim rozmawiać? Czy możliwa jest współpraca Związku z ugrupowaniami opozycyjnymi?

O czym miałaby rozmawiać Solidarność z reprezentantem partii opozycyjnej, która totalnie krytykuje, potępia wszystko, co się dzieje w Polsce? Ja nie wiem o czym mielibyśmy rozmawiać. Nie widzę żadnego pola współpracy, chyba że na temat nepotyzmu, który ma miejsce w samorządach, w których rządzi Platforma Obywatelska.



Donald Tusk wskazuje, że nepotyzm dotyka PiS i rządu tworzącego tę partię. To był jeden z głównych wątków jego przemówienia, gdy obwieszczał swój powrót do polskiej polityki…

Ale pytany o zatrudnienie swojego syna w gdańskich spółkach, w mieście rządzonym przez Platformę, nie chciał rozmawiać.