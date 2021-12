Szymon Sajnok, kolarz francuskiego Cofidisu: W Tokio zebrałem dużo doświadczenia. Do Paryża polecę z innym nastawieniem

Szymon Sajnok przyszedł na świat 24 sierpnia 1997 roku w Kartuzach. Młody kolarz nie ukrywa, że jest dumny ze swoich korzeni. - Czuję się Kaszubem z krwi i kości. Mimo, że nie mówię w naszym języku, to Kaszuby są mi naprawdę bardzo bliskie. Wszelkie tradycje i święta wciąż są u nas obchodzone i kontynuowane.

Nasz wspaniały cyklista podjazd do Wieżycy zna oczywiście na pamięć. Na jakich trasach trenował jako dziecko? - Jeździliśmy na zgrupowania do Ostrzyc, więc parę kilometrów od słynnej góry. I tak naprawdę zdobywałem ten szczyt na różne sposoby, czy to na szosie czy MTB albo pieszo. Polecam również drogi w kierunku Sianowa - wylicza.

Sajnok nie jest zadowolony ze swojego startu na tegorocznych igrzyskach w Japonii. W omnium zajął 16 miejsce za 48 punktów. Już myślami jest przy olimpijskiej imprezie, która ma odbyć się w 2024 roku. - Mojego występu w Tokio na pewno nie mogę zaliczyć do tych udanych. W omnium nic nie pokazałem i byłem strasznie załamany. Z kolei w madisonie z Danielem Staniszewskim poszło już trochę lepiej i udało się wywalczyć nam ósme miejsce. Polecieliśmy do Azji jako młodzi zawodnicy na nasze pierwsze igrzyska i zebraliśmy sporo doświadczenia. Już niedługo Paryż z innym nastawieniem i luźniejszą głową - wyjaśnia.