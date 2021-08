Szymon Hołownia na Pomorzu. Odwiedził Gdańsk i Wejherowo. „Potrzeba nam solidarności”. Kampania #PoznajMysię ruchu Polska 2050

Szymon Hołownia i ruch Polska 2050 w Gdańsku. „Potrzeba nam solidarności”

Konferencję w stolicy Pomorza Szymon Hołownia zwołał przed legendarną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej, na której do dzisiaj wisi 21 postulatów z sierpnia 1980 r.

– Dla każdego Polaka to miejsce fundamentalnie ważne i symboliczne – mówił. – To lista postulatów bliskich sercu każdego Polaka. Mówiących o wolności, równości i przestrzeganiu prawa. O tym, że mamy prawo czuć się w swojej ojczyźnie gospodarzami, wyrażać wolne sądy oraz prawo do prawa, które będzie zabezpieczało potrzeby nas wszystkich, mamy wreszcie prawo do życia w godnych warunkach, takich, na jakie zasłużyliśmy ciężko pracując na rzecz dobra polskiego społeczeństwa i naszego wspólnego domu.

– Kiedy myślę dzisiaj o tych postulatach, które tyle razy wspominamy, zwłaszcza w ostatnich latach, w naszej historii, to nie mogę odeprzeć takiego wrażenia, że one wciąż są aktualne – dodał. – Że chociaż zmienił się ustrój polityczny, że chociaż nie ma już z nami, na szczęście, komunizmu, to jednak wiele z tych myśli, które przyświecały twórcom tej całej listy postulatów, wciąż jest aktualnych.