Szykują się zmiany w urlopach. Mają one ułatwić godzenie pracy z życiem rodzinnym

Co dokładnie ma się zmienić? Wszyscy pracownicy będą mieli prawo do 5 dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego, w trakcie którego będą mogli zajmować się niesamodzielnymi członkami rodziny, np. dziećmi, dziadkami. W razie nagłego wypadku lub choroby, każdy pracownik będzie mógł też skorzystać z 2 dni zwolnienia z pracy, za które otrzyma połowę wynagrodzenia.

- Należy ze zrozumieniem podejść do bezpłatnego urlopu na opiekę, który w naszej sytuacji demograficznej dotyka powszechnie rodziny pracownicze. Istotne będzie zaplanowanie tego urlopu i przyjęcie przejrzystych procedur wniosku pracownika i zgody pracodawcy. Więcej wątpliwości budzi natomiast 2-dniowy urlop nadzwyczajny. Swoim charakterem zbliża się on do formuły urlopu na żądanie. Może przy tej okazji warto zrewidować te przepisy, ograniczając wymiar urlopu na żądanie o projektowane 2 dni urlopu nadzwyczajnego? – zastanawia się prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz problemów prawa pracy i rynku pracy.