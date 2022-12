Szykują się duże zmiany w rolniczych emeryturach. Świadczenia z KRUS mogą wzrosnąć o kilkaset złotych

Różnice w emeryturach

Emerytury rolnicze po nowemu

W 2023 r. emerytura minimalna z ZUS wrośnie co najmniej do [b]1588, 44. I tyle samo miałaby wynosić rolnicza emerytura podstawowa, jeśli ustawa zostanie uchwalona.[/b] A to by oznaczało, że rolnicza emerytura podstawowa wzrosłaby o kilkaset złotych. Resort rolnictwa informuje, że po zmianach, rolnik z 25-letnim stażem ubezpieczeniowym otrzyma świadczenie o ok. 240 zł wyższe niż obliczone na dotychczasowych zasadach.