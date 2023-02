Szybka Kolej Miejska. Fala komplikacji, wyższe ceny i kolejki do wymiany

Fala wprowadzi podwyżki cen biletów

Po ogłoszeniu przez samorządy Trójmiasta i województwa startu elektronicznego systemu biletowego Fala od kwietnia okazało się, że będzie mu towarzyszyć podwyżka cen biletów. Wywołało to protesty. W Gdańsku radni Prawa i Sprawiedliwości zorganizowali publiczną dyskusję. Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki ogłosił wycofanie się z systemu i wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej. Według włodarza ma się to bardziej opłacać niż ponoszenie kosztów uczestnictwa. W atmosferze skandalu wprowadzenie Fali, której przygotowanie kosztowało już grubo ponad 100 mln zł, zostało więc przesunięte na lipiec.

Podwyżki od kwietnia nie mają dotyczyć podstawowych biletów w komunikacji miejskiej. Zdrożeją jednak bilety okresowe i metropolitalne na przejazdy z przesiadkami między różnymi trójmiejskimi przewoźnikami. Cena podstawowego normalnego biletu to nadal 4,80 zł, jednak im bliżej wprowadzenia Fali, tym mniej będzie on dawał. Od kwietnia z biletu 75-minutowego stanie się on biletem jednorazowym. Po uruchomieniu systemu będzie prawdopodobnie uprawniał do pokonania dystans między sąsiednimi przystankami. Pewne jest za to, że wzrosną ceny biletów kolejowych w wojewódzkiej „Taryfie Pomorskiej”.