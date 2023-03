Szyba myśliwca z czasów wojny nowym eksponatem Muzeum Miasta Malborka. Z kabiny pilota do… chlewiku, a teraz na wystawę

Gdy słyszymy: „przednia szyba samolotu”, wyobrażamy sobie sporą taflę szkła, przez którą pilot może oglądać podniebne przestworza. Nic bardziej mylnego! Teraz bardziej przypomina… bryłkę lodu albo szklankę, którą, choć się do tego nie nadaje, ktoś umył w zmywarce. Jest kompletnie matowa.

- Ona tak wygląda po ponad 70 latach. Widać pęknięcia, jedna z warstw się odkleiła, obnażając system grzewczy. Klej się rozwarstwił, więc można zobaczyć, że metal był wtopiony, jak we współczesnym samochodzie, i podpięty do instalacji elektrycznej. W ten sposób ogrzewano szybę, by nie zamarzała. Mimo jej stanu, widać, jak to wszystko było wtedy przemyślane - mówi nam Tomasz Agejczyk, dyrektor Muzeum Miasta Malborka.