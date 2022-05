Szutrowym szlakiem z kotem. Po to, by postawić Kingę na nogi Natalia Grzybowska

Chociaż nie nosi butów to w celach pomocowych Polskę przebył już wzdłuż i wszerz. A teraz z wdzięczności zrobi to po raz kolejny, po to, by pomóc dziewczynce, która splotła jego drogi z drogami Jacka, swojego kompana w podróżach i właściciela. "Urodził się w stodole u Kingi i chwilę później trafił do mnie" - wspomina Jacek Balcerak, towarzysz kota Parysa.