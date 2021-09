Szukasz taniego mieszkania? Zajrzyj na aukcje komornicze! Oto oferty z Pomorza red.

Termin licytacji: 29 września o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie Wydział I Cywilny Sekcja do Spraw Egzekucyjnych, ul. Wniebowstąpienia 4, 84-200 Wejherowo, pokój 144Opis: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa usytuowana na pierwszej kondygnacji budynku (parter). Lokal mieszkalny obejmuje dwa pokoje, kuchnię o łącznej powierzchni 57,87 m2. Do przedmiotowego lokalu przysługuje udział związany z własnością lokalu 16/100. Lokal zlokalizowany jest w Bolszewie, przy ulicy Szkolnej 50/3, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, województwo pomorskie. Bardzo dobra lokalizacja pod względem odległości od głównych ośrodków miejskich. Wokół nieruchomości znajdują się tereny mieszkaniowe. Otoczenie nieruchomości jest zagospodarowane. Dojście i dojazd do nieruchomości zorganizowany poprzez drogę dojazdową urządzoną.Cena wywoławcza: 62 666,67 zł Zobacz galerię (27 zdjęć)

Aukcje komornicze organizowane przez Krajową Radę Komorniczą to zawsze okazja, by w atrakcyjnych cenach kupić np. nieruchomości. Na Pomorzu do wylicytowania jest kilka mieszkań i domów. Ich ceny wahają się od kilkudziesięciu tysięcy złotych do nawet kilkuset.