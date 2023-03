Szukamy wiosny! Na działkach ogródkowych w Bytowie już jest!

Pierwszymi oznakami wiosny są niepozorne kwiaty – przebiśniegi. Już się pojawiły! Są nawet krokusy! Przynajmniej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Odrodzenie” w Bytowie, który znajduje się nieopodal centrum miasta. O te zielone płuca dbają użytkownicy, jak Edmund Wolski.

- Nie tylko kwiaty świadczą o nadejściu wiosny. Mam tu gołębnik. Jeden gołąb już siedzi na młodych. Pięknie. To oznacza wiosnę – mówi pan Edmund i prowadzi do gołębnika. Faktycznie. Spod białych piórek dorosłego gołębia wystaje żółty dziobek. Wiecznie głodny, rzecz jasna. - Robię teraz wiosenne porządki. Żona wymyśliła sobie, że warzywa będą w skrzyniach. Nawiozłem ziemi i teraz to porządkuję, bo czego się nie robi dla żony. Obok są drzewa owocowe i zależało jej, żeby warzywniak nie kolidował z nimi. Będą ogórki, pomidory, sałata i fasola – zdradza Wolski i przyznaje, że ślub brał 38 lat temu, ale wcześniej przez pięć lat byli parą.