Szturm na GUMed bo lekarzom pracy nie zabraknie. Inauguracja roku akademickiego GUMed [ZDJĘCIA]

Mnóstwo chętnych na GUMed

Chętnych do zostania w przyszłości lekarzem, lekarzem dentystą czy fizjoterapeutą itd. było co niemiara. I nic w tym dziwnego – to jedne z najlepiej obecnie opłacanych zawodów. Najpopularniejszy okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny, na który o jedno starały się niemal 24 osoby. Kolejnymi najchętniej wybieranymi przez kandydatów były:

po raz pierwszy tak wysoko fizjoterapia – 11,5 os. na miejsce,

kierunek lekarski – 11,19 os. na miejsce,

techniki dentystyczne – 9,8 os. na miejsce

psychologia zdrowia – niemal 9 os. na miejsce

Zauważalne było wysokie zainteresowanie studiami o profilu praktycznym, w tym zwiększona liczba aplikacji na kierunki: