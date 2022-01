Sztum. Pijany rowerzysta. W ciągu dwóch tygodni policja złapała go dwa razy pijanego na rowerze. Otrzymał mandaty na łączną kwotę 5 tys. zł

Pijany rowerzysta w Sztumie - dwa razy w czasie dwóch tygodni

18 stycznia sztumscy policjanci zatrzymali na terenie miasta do kontroli drogowej rowerzystę. Podczas legitymowania mundurowi wyczuli od kierującego woń alkoholu. Okazało się, że cyklista był nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało, że 70-latek miał blisko promil alkoholu w organizmie. Nietrzeźwy rowerzysta otrzymał zgodnie z nowym taryfikatorem mandat karny w wysokości 2500 zł. To już kolejny raz kiedy 70-latek został zatrzymany przez stróżów prawa podczas jazdy jednośladem na podwójnym gazie. Mężczyzna dwa tygodnie wcześniej został zatrzymany przez policjantów kiedy kierował rowerem mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu.

Pijany rowerzysta w Sztumie - zmiany w taryfikatorze mandatów

Przypominamy, że zmiany w taryfikatorze, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku, wprowadziły między innymi wyższe kary za wykroczenie polegające na kierowaniu po użyciu alkoholu (między 0,2 promila a 05,5 promila). Z kolei jeśli kierujący jest w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila alkoholu we krwi), zostanie ukarany mandatem w wysokości 2500 zł. Zaostrzone również zostały kary dla sprawców wykroczeń drogowych, min. Podwyższając maksymalną wysokość grzywny do 30 tyś. zł oraz zwiększając wysokość mandatów do 5 tyś zł. Zapoznajmy się z nowymi przepisami i ruszajmy w drogę bezpiecznie.