Sztuka na podstawie powieści Olgi Tokarczuk na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni. Premiera "Prawieku" już w sobotę 22 maja

„Prawiek i inne czasy” to jedna z najgłośniejszych i najpoczytniejszych powieści Olgi Tokarczuk, przełożona na trzydzieści języków. Prawiek - wieś w centralnej Polsce - skupia losy pokoleń kilku rodzin, codzienność przeplata tu się z niezwykłością, rzeczywistość z mitem. Osią opowieści jest czas, jego przemijanie, wewnętrzna przemiana człowieka i świata.

Jacek Bała wyznaje, że czytając przed laty „Prawiek i inne czasy” był pod ogromnym wrażeniem tej lektury.

- Jest to dla mnie powieść niezwykle ważna z powodu wyznaczenia granic świata, to rodzaj energii duchowej, który jest mi bliski. Czułe i łagodne spojrzenie na człowieka, nawet tego uznawanego za zbrodniarza i zwyrodnialca. Tokarczuk stara się wszędzie znaleźć dobro i to się jej udaje. Urzeka mnie ta pogoda ducha nawet, kiedy się opowiada o najczarniejszych historiach. I jest jeszcze ten element nadprzyrodzony, który w sposób nienachalny, humorystyczny, często przeplata się z tym, co jest tak głęboko ludzkie - wyznaje reżyser, który w spektaklu wystąpi też w rolach Archanioła Gabriela i rabina.