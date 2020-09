Sztuka na dużym formacie, czyli gdańskie murale widziane oczami internautów. Jak wyglądają w obiektywie instagramowiczów? Sprawdź!

Kolorowe, niezwykle wzorzyste i wysokie na kilkadziesiąt metrów. Co roku przyciągają setki, a nawet tysiące turystów. Mowa oczywiście o muralach na gdańskiej Zaspie. Na gdańskim osiedlu znajduje się około 60 wielkoformatowych murali na ścianach szczytowych bloków oraz 19 aranżacji wejść do klatek. Spoglądający Lech Wałęsa, Dywizjon 303 czy słynne kropki inspirowane Witkacym - od koloru do wyboru. Chyba nie ma się co dziwić, że ten niezwykły zbiór dzieł ściennych robi furorę w całej Polsce już od momentu powstania pierwszego muralu, czyli od 1997 roku. Jak wygląda gdańskie osiedle w obiektywach instagramowiczów? Czy słynne murale prezentują się równie imponująco na fotografiach? Przekonajcie się sami!

