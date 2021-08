Szpitale Tczewskie kontra niemiecki ubezpieczyciel. Placówka zapłaci 16 mln zł za "błąd" sprzed lat? Krystyna Paszkowska

Krystyna Paszkowska

Niedawno podniósł się alarm, że Szpitale Tczewskie zbankrutują, gdyż będą musiały zapłacić 16 mln zł odszkodowania niemieckiemu odpowiednikowi ZUS-u za "błąd" sprzed kilkunastu lat. - Sytuacja nie wygląda do końca tak, jak to przedstawiono w programie telewizyjnym, ale dobrze się stało, że go nagłośniono - taka sytuacja może stać się normą i państwo będzie miało problem z tego typu roszczeniami - uważa Maciej Bieliński, prezes Szpitali Tczewskich.